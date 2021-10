Expo Dubai 2020 : Le Caftan à l'honneur lors d'un défilé au stand du Maroc

Le Caftan marocain a été présent dans toute sa splendeur lors d’un défilé organisé dans le stand marocain en marge de l’Expo Dubai 2020, qui a connu la participation de trois concepteurs marocains. Dès que la première mannequin a fait son entrée sur scène, portant un caftant rouge avec une étoile verte, le public a été immédiatement séduit par la beauté et le charme de cet habit marocain traditionnel, exprimant sa fascination tout au long du défilé.

A l’issue de ce spectacle, le concepteur Abdelhanin Rabah a souligné dans une déclaration à la presse que les œuvres présentées sous le titre «Intemporel» ont été conçues dans un esprit qui marie entre les traditions et la modernité, notant que les trois premiers caftans ont été fidèles aux traits du caftan classique, alors que les autres ont puisé d’un esprit moderne qui prend en considération les goûts des nouvelles générations.

Pour sa part, la conceptrice Imane Tadlaoui, a déclaré avoir présenté lors de cet événement des pièces inspirées des couleurs d'automne qui marquent les paysages pittoresques marocain, estimant que le stand du Maroc à Expo Dubai 2020 reflète le développement constant du Royaume à tous les niveaux et constitue une plate-forme pour promouvoir les modélistes marocains au niveau international.

Le Maroc participe à l'exposition internationale Expo Dubai 2020, avec plus de 190 autre pays, et ce à travers un grand stand qui reçoit des milliers de visiteurs. Cette plateforme présente les réalisations économiques et scientifiques du Royaume, ainsi que l'héritage culturel d'une Nation millénaire.