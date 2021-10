Maroc : Un kit 100% local pour démocratiser le dépistage du cancer du sein

La Fondation MAScIr a présenté le premier test de diagnostic moléculaire du cancer du sein 100% marocain, lancé par Moldiag. Lors d'une conférence organisée vendredi en format hybride, à l'occasion du mois international de la mobilisation contre le cancer du sein, la fondation a indiqué que cette innovation permettrait d'amorcer les coûts conséquents du diagnostic.

Cette innovation permettra justement de rendre le dépistage plus accessible aux femmes, puisque 1/8 parmi elles au Maroc constituent des sujets à risque. Selon la fondation, près de 10 500 femmes sont diagnostiquées chaque année dans le pays, faisant de ce dernier une région grandement concerné. Le cancer de sein constitue de l'incidence la plus élevée des cancers avec 36% de cas et 28% des décès dans le royaume.

Expérimenté dans le développement de kits diagnostic, MAScIR a ainsi obtenu la validation nationale et internationale de ce test. Ce dernier donne la possibilité de quantifier l'ARN messager codant pour identifier le type de cancer et mieux définir le protocole thérapeutique.

Lors de cette rencontre, la fondation a insisté sur la dimension de souveraineté et de sécurité sanitaire du Maroc qu'illustre cette capacité de se donner les moyens de s'équiper des outils de dépistage à la portée, sans avoir à maintenir une dépendance vis-à-vis d'autres pays.

Par ailleurs, cette démarche a pour but de soutenir le Plan national de prévention et de contrôle des cancers au sein du ministère de la Santé, soutenu par la Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer.