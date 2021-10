Lancement du projet franco-marocain SociabilArt pour promouvoir l'accès à la culture

Un nouveau projet franco-marocain pour la promotion de l’accès à la culture baptisé SociabilArt a été lancé, jeudi à Casablanca, à l’initiative de la Fondation Ali Zaoua et la Fédération des maisons de la jeunesse et de la culture de la région Île-de-France (FRMJC IdF).

Pendant 3 ans, une douzaine de professionnels de la culture, au Maroc et en France, bénéficieront d’une formation active en matière de droits Culturels, l’objectif étant de développer leurs compétences pédagogiques en matière de transmission des pratiques artistiques afin de favoriser le lien social. Le projet vise aussi à former des encadrants marocains et français aux nouvelles méthodes de transmission de la culture pour développer l’inclusion sociale au Maroc et en France à travers les arts. L’objectif sera pour les professionnels de la culture marocains et français de mieux comprendre la notion de droits culturels et de réunir les conditions pour la mettre en pratique.

Le projet sera mis en œuvre avec le soutien de l’Institut français de Paris et de l’Agence française de développement (AFD) et prévoit de mettre en pratique les connaissances théoriques des formateurs sélectionnés à travers le montage d’un projet artistique commun d’ici au dernier trimestre de 2023.

À cette occasion, Soufia Akhmisse, directrice exécutive de la fondation Ali Zaoua, a souligné que le centre Etoiles de Sidi Moumen de Casablanca accueille, aujourd’hui des membres de la FRMJC IdF pour marquer le lancement du projet SociabilArt.

Pour sa part, Graziana Lucarini représentante de la FRMJC IdF a indiqué que ce projet se focalise sur la transmission des pratiques artistiques et culturelles et le renforcement des liens sociaux à travers l’art.