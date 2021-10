Le comédien et dramaturge Mohamed Boubkrat est décédé

Le comédien et dramaturge, Mohamed Boubkrat, un des piliers du théâtre et du septième art de la région de l'Oriental, a rendu l'âme des suites d'un malaise, a annoncé vendredi le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Sur son site internet, le ministère indique avoir «appris avec regret et une immense tristesse la nouvelle du décès de Boubkrat, un des fondateurs du genre théâtral, des arts dramatiques et des œuvres télévisées», notant que le défunt est connu pour les différents rôles qu'il a joués, notamment celui dans une série historique à succès lors des années 90 où il avait incarné le personnage de Moulay Idriss al-Akbar.

De son côté, le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques a exprimé son profond chagrin suite à la disparition de Boubkrat, une des figures emblématiques du théâtre où il était réalisateur et comédien, notamment le théâtre ouvrier à Oujda au cours des quatre dernières décennies.