Le 9e Festival des arts d'El Aïta Jabalia du 28 au 31 octobre à Taounate

La 9e édition du Festival national des arts d’El Aïta Jabalia aura lieu à distance, du 28 au 31 octobre à Taounate, à l’initiative du département de la culture du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Cette manifestation artistique vise à préserver les arts d’El Aïta Jabalia, en faire valoir les caractéristiques et les affluents, et à identifier son interaction avec les autres genres de la chanson marocaine authentique, indique le ministère sur son site internet. Elle ambitionne également de sauvegarder les composantes de ce patrimoine, en termes de recherches et de documentation, et d’assurer la continuité et la transmission de ce legs musical afin de valoriser la richesse et la diversité des multiples expressions de la culture marocaine.

Au programme de la prochaine édition de ce Festival figure une palette riche et variée de spectacles qui seront animés par divers groupes musicaux qui perpétuent les arts d’El Aïta dans les provinces septentrionales du Royaume, notamment à Taounate, Fès, Tanger et Ouazzane.

Les organisateurs prévoient un hommage aux artistes Abdessalam Hajji Srifi et Mohamed Zebai, «en signe de reconnaissance de leur louable contribution aux arts d’El Aïta Jabalia».