Ceuta : Une ONG lance un appel pour retrouver la famille d'un Marocain mort noyé en Méditerranée 

Le Centre international d'identification des migrants disparus (CEPAIM) a lancé, ce vendredi, une alerte pour retrouver la famille d'un jeune marocain mort noyé en Méditerranée. Selon El Faro de Ceuta, le corps du Marocain a été retrouvé en mer il y a quelques jours à La Línea, dans la province de Cadix. «On sait peu de choses sur lui. Il aurait environ 20 ans et il a probablement commencé le voyage le 25 octobre dernier», indique l’organisation, qui précise toutefois que la victime a une marque très particulière ; trois points verts qui pourraient être le début d'un tatouage sur l'épaule.

L’individu portait une combinaison de plongée et avait un téléphone Samsung bleu sur lui. Le CEPAIM demande ainsi à quiconque disposant de plus d’information de le contacter, afin de pouvoir identifier la victime et alerter sa famille au Maroc.

El Faro de Ceuta rappelle qu’avec la fermeture des frontières entre la ville et le Maroc et le fait que plusieurs Marocains restent toujours bloqués dans la ville, il est de plus en plus difficile de savoir si les migrants, et notamment ceux morts en mer, viennent de Ceuta ou directement du Maroc.