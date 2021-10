États-Unis : Deux vétérans condamnés pour un projet de «guerre civile raciale»

Deux individus ont été condamnés, jeudi par un juge fédéral du Maryland, à 9 ans de prison aux États-Unis après avoir été reconnus coupables d’avoir planifié un «complot afin de créer le chaos à un rassemblement pro armes à feu et déclenché une guerre civile raciale», informe Forbes.

Les deux membres et recruteurs du groupe néo-nazi «The Base», un ancien réserviste de l’Armée canadienne et un vétéran de l’U.S. Army ayant servi en Irak, voulaient déclencher cette guerre raciale afin de créer un «ethno-état blanc». Outre leur volonté de «décimer les minorités raciales et ethniques», les deux individus ont déclaré lors de leur procès vouloir «assujettir les femmes».

Les enquêtes du FBI avaient permis leur interpellation alors qu’ils planifiaient, en janvier 2020, leur attentat lors du rassemblement pro armes à feu au Capitol de Richmond, en Virginie. Les deux individus ont plaidé coupables et ont déclaré espérer que leur acte aurait provoqué des affrontements entre la police et les manifestants. Concrètement, ils ont expliqué vouloir tuer le feu des afro-américains, des manifestants Antifa et un officier de police.

Après sa condamnation, le citoyen Canadien a déclaré regretter et considérer que le projet était «insensé» mais «entièrement sa faute». Le vétéran américain lui a déclaré que les enregistrements ne «reflétaient pas qui il était», les journalistes ont précisé qu’il souffrait de troubles de stress post-traumatique depuis son retour d’Irak.

Un troisième individu qui avait aidé le citoyen canadien à entrer irrégulièrement aux États-Unis a été condamné à 5 ans de prisons.