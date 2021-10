Espagne : Les autorités ont traité les dossiers de 1 177 mineurs marocains arrivés à Ceuta en mai

La Direction générale de la police espagnole a indiqué cette semaine que 55 mineurs non accompagnés ont été rapatriés au Maroc, soit à 4,67 % du nombre total des mineurs arrivés à Ceuta en mai dernier. Saisi par El Independiente, la police précise qu'entre le 7 mai et le 27 août, les dossiers de 1 177 mineurs non accompagnés à Ceuta ont été examinés.

Des tests de détermination de l'âge confirmeront si tous sont bien mineurs, car certains jeunes peuvent être plus âgés qu'ils ne le disent. Les autorités espagnoles ont précisé que quelque «470» mineurs sont encore sous la tutelle du gouvernement de Ceuta.

El Independiente note que c’est la première fois que l’Intérieur espagnol fournit un chiffre sur les mineurs qui ont accédé à Ceuta en mai, dans le cadre de l’entrée massive ayant entraîné l'arrivée de quelque 10 000 immigrés dans la ville. Une crise qui s'est produite en pleine crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc en raison de l'accueil de Brahim Ghali, qui a été admis dans un hôpital de Logroño. En effet, en juillet dernier, la délégation du gouvernement à Ceuta avait indiqué que le nombre des mineurs arrivés dans la ville s’élève à 1 128 enfants, avant d’informer, en septembre dernier, que Ceuta compte 1 226 migrants marocains, dont 537 mineurs, dans les lieux et centres mis en place pour les empêcher de se retrouver dans la rue.

Le 4 juin, VOX avait saisi le ministère de l’Intérieur pour demander «le nombre exact de mineurs entrés illégalement» à Ceuta au cours de la semaine du 17 mai, rappelle le média. Dans sa réponse, le gouvernement s'est référé aux déclarations du ministre Fernando Grande-Marlaska lors de son intervention devant la commission de l'intérieur de la Chambre basse, où il a dû s'expliquer sur la situation migratoire dans la ville autonome, sans pour autant fournir des chiffres.