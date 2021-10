Somadiag Academy organise une rencontre scientifique en présence de Soufiane El Bakkali

La Somadiag Academy a annoncé jeudi la tenue d’une rencontre scientifique sur le thème «Biologie médicale, sports de compétition et performances» en présence du champion olympique Soufiane El Bakkali, médaille d'or du 3 000 m steeples aux Jeux de Tokyo 2020. L’évènement, prévu le 3 novembre, sera l’occasion de discuter de la préparation aux Jeux du champion marocain et de mettre en évidence le lien entre la performance des athlètes et leur diagnostic biologique, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

La journée sera modérée par Kawtar Nassar, professeure agrégée de rhumatologie au CHU de Casablanca et verra la participation du Pr. Gérard Dine, représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche français au Conseil scientifique de l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport, qui traitera du «suivi biologique de l’athlète comme outil nécessaire à la performance et à la lutte contre le dopage».

Par la suite, le Dr. Jamal Fekkak, radio-biologiste diplômé de l’Université de Paris 7 et de l’institut Pasteur de Paris et Fondateur et dirigeant du laboratoire Anoual à Casablanca interviendra sur le suivi et soutien biologique de Soufiane El Bakkali.

La rencontre se tiendra à la Somadiag Academy à Casablanca et prévoit de rassembler une cinquantaine de biologistes et de jeunes athlètes qui pourront à la fin de l’évènement célébrer la victoire du Marocain aux Jeux olympiques autour d’un cocktail et d’une séance de photos et d’autographes.