Littérature : «La théorie des aubergines» de Leïla Bahsaïn s’invite à l’Espace Rivages

L’écrivaine Leïla Bahsaïn présentera son roman «La théorie des aubergines», jeudi 4 novembre à 18h à l’Espace Rivages à Rabat, au sein du siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. Paru en mars dernier, «La théorie des aubergines» est le deuxième roman de l’écrivaine franco-marocaine et raconte l’expérience de Dija, qui perd son emploi puis rejoint une entreprise d’insertion par la cuisine.

L’héroïne rencontre un groupe de personnes qui veulent se réconcilier avec la vie. «L’esprit collectif, l’entraide et l’espoir contribueront à surmonter le burnout, la timidité et les fragilités des personnages», indiquent les organisateurs.

Née à Salé, Leïla Bahsaïn vit en France depuis plus de dix ans. Elle est auteure du roman «Le Ciel sous nos pas» (éd. Albin Michel 2019), récompensé par le Prix Méditerranée du premier roman et finaliste du Prix du Roman France Télévisions, du Prix Cazes et du Prix de la littérature arabe.

Leïla Bahsaïn a publié des nouvelles dans la revue Apulée et dans le Magazine littéraire du Maroc. En 2011, elle a reçu le Prix de la nouvelle de Tanger. Son roman «La théorie des aubergines» est en lice pour le Prix de la littérature arabe 2021.