Intelligence artificielle : Des dépêches de la MAP produites par des robots

L'Agence marocaine de presse (MAP) a franchi un nouveau pas dans la mise en oeuvre de sa feuille de route digitale, à travers le déploiement d’une plateforme d’intelligence artificielle (IA) pour la production automatique des dépêches et du tagging de ses archives numérisées. Toujours au diapason des mutations rapides et accélérées que connaît le champ médiatique, la MAP, à travers ce nouveau projet, actuellement une réalité palpable, vise à accroître son expertise rédactionnelle et diversifier ses capacités de rédaction par l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Cette plateforme, qui fait partie d’une série de projets IA de l’Agence, permet de générer automatiquement des dépêches sportives (football et Basket) et des dépêches boursières (Bourse de Casablanca) en langue française 24h/24, 7j/7 en utilisant des données fournies par la MAP.

Il s’agit également d’un analyseur sémantique de texte qui permet d’associer automatiquement des Tags à toutes les dépêches et contenu textuel du site www.maparchives.ma en langue française 24h/24, 7j/7. Cet analyseur permettra d’analyser les archives de la MAP (entre 1,5 et 34 M de contenus), de fournir les tags correspondants et de traiter près de 300 contenus par jour.

Outre l’écriture automatique de dépêches boursières et sportives et le tagging, ces projets se rapportent, également, à la traduction automatisée, à la mise en valeur des archives de la MAP (texte, vidéo, audio, photographies et infographies) et à la retranscription des enregistrements audio en texte ou la transformation de textes en audio.

Tous ces projets procèdent d’une volonté forte de l’Agence de s’approprier les outils de l’intelligence artificielle pour améliorer ses contenus, conclut l'agence.