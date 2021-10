France : Rassemblent pour le 56ème anniversaire de la disparition de Mehdi Ben Barka

L’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire Vivante et le SNES – FSU ont appelé, cette semaine, à un rassemblement à la mémoire du leader de la gauche marocaine disparu le 29 octobre 1956. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les deux instances indiquent que ce rassemblement se tiendra «pour que cessent les raisons d’Etats», «pour le droit à la vérité» et «pour faire échec à l’organisation de l’oubli et de l’impunité».

Le rassemblement, prévu vendredi 29 octobre à 18H00, sis Boulevard Saint-Germain face à la Brasserie LIPP, se tiendra dans le respect des règles sanitaires. Il est organisé avec le soutien de plusieurs ONG dont l’Association des Marocains en France (AMF), l'Association des travailleurs maghrébins en France (ATMF), l'Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), le Forum marocain pour la vérité et la justice (FMVJ-France) et l’Association arocaine des droits humains – Paris (AMDH-Paris), entre autres.