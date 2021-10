Rupert Joy : Londres «doit prendre conscience de l'importance stratégique du Maghreb»

«Il se passe beaucoup de choses au Maghreb, mais les événements de cet espace majoritairement francophone de l'Afrique sont systématiquement sous-estimés dans les médias britanniques», a estimé ce jeudi l’ancien ambassadeur de l’Union européenne au Maroc, Rupert Joy. Dans une tribune publiée dans le magazine Prospect, le diplomate britannique a estimé que «les progrès économiques remarquables du Maroc au cours des 20 dernières années ont attiré étonnamment peu d'attention» en Grande-Bretagne tout comme les «manifestations massives qui secouent l'Algérie depuis 2019».



L’ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Ouzbékistan a rappelé que les pays du Maghreb, avec une population de près de 100 millions d'habitants, sont le «proche étranger» du Royaume-Uni au-delà de ses voisins immédiats d'Europe occidentale et «couvrent une zone géographique plus grande que l'Europe». «L'effondrement politique de la Libye en 2011 et la propagation du djihadisme dans des espaces non gouvernés en Afrique du Nord, ainsi que le défi croissant de la gestion de la migration irrégulière vers le nord en provenance d'Afrique subsaharienne, ont souligné l'importance de maintenir un partenariat étroit avec la région», insiste-t-il.

«C'est aussi une région au potentiel économique énorme, et une population jeune de plus en plus intéressée par la Grande-Bretagne. Il existe un appétit, en particulier au Maroc et en Tunisie, pour les investissements britanniques, ainsi qu'un intérêt croissant pour l'apprentissage de l'anglais. C'est donc un mystère que la région ait attiré si peu d'attention de la part des gouvernements britanniques successifs.» Rupert Joy

L’ancien diplomate déplore «l'impression que les politiciens et les entreprises britanniques considère le Maghreb comme le pré carré de la France». «Au cours des 20 dernières années, le Maroc a transformé ses infrastructures et son climat des affaires, dépassant plusieurs pays européens dans le classement Doing Business de la Banque mondiale et investi massivement dans les énergies renouvelables, dont il espère qu'il fournira la moitié de son électricité d'ici à 2030», a-t-il noté.

Évoquant le dossier du Sahara, Rupert Joy a estimé que «le Royaume-Uni peut jouer un rôle important, avec d'autres pays européens, pour renforcer la stabilité du Maghreb grâce à un engagement politique accru et à des projets de coopération bien pensés, mais surtout en augmentant les liens économiques avec la région».