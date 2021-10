Nador West Med sera le premier bénéficiaire du Fonds Mohammed VI pour l’investissement

Le complexe industrialo-portuaire Nador West Med devrait être l’un des premiers projets financés par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, au travers de la liaison ferroviaire de 50 km qui relie Selouane au port Nador West Med, que le Fonds devrait financer à hauteur de 3 milliards de dirhams, selon Le Matin.

Le complexe Nador West Med est un des grands chantiers structurant du Maroc et se constitue d’infrastructures portuaires en zone franche ainsi que d’une plateforme industrielle intégrée. Du fait de la crise de Covid-19, les travaux de construction du projet ont accusé un grand retard et l’achèvement du projet a été repoussé à mais 2022. Outre les travaux, la société s’est consacrée à l’aménagement de la zone d’activité adossée au projet, à la mobilisation du foncier nécessaire pour la zone d’activité et au raccordement du port au réseau autoroutier.

Le premier conseil d’administration du Fonds, actuellement en préparation, devrait approuver plusieurs résolutions pour son démarrage effectif, notamment la mise en place de fonds sectoriels et thématiques, des organes de gouvernance et des instruments de gestion.

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement a été créé fin 2020 avec un capital de 15 milliards de dirhams issu du budget de l’État. Il a pour mission l’appui aux activités de production, l’accompagnement ainsi que le financement des grands projets d’investissement public-privé dans le cadre du plan de relance économique.

La ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui a indiqué que des discussions étaient en cours avec des partenaires bilatéraux à l’international ainsi qu’avec des investisseurs privés, étrangers et marocains, pour mobiliser 30 milliards de dirhams pour le Fonds.