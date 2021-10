La Commission islamique appelle à la régularisation des Marocains bloqués à Melilla

La Commission islamique de Melilla (CIM) a appelé, cette semaine, à une régularisation massive des Marocains bloqués dans la ville autonome suite à la fermeture des frontières entre l’Espagne et le Maroc depuis 19 mois. L’entité a ainsi adressé une lettre au ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, dans laquelle elle appelle à l'ouverture de bureaux pour régulariser les Marocains qui se trouvent dans cette situation, rapporte Europa Press.

La commission demande également «une solution équitable» à ce problème et manifeste ses griefs contre la déléguée du gouvernement, Sabrina Moh, qui refuse pour le moment de la rencontrer pour discuter de cette question.

La lettre, consultée par l’agence, est signée par le nouveau président de la CIM, Hassan Laboudi. La commission y annonce un travail de recensement et de médiation menés entre les Marocains bloqués et les autorités, mais déplore le refus de la déléguée du gouvernement à tenir réunion afin d’aborder une régularisation de la situation des migrants. «Nous vous demandons d'avoir la procédure la plus appropriée pour donner la possibilité de gérer ce problème, en même temps que nous exprimons notre totale prédisposition au dialogue et à la coopération pour trouver une solution juste», conclut la lettre.