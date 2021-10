OMEI : Un taux de scolarisation des enfants en situation de handicap d'environ 55%

Le taux de solarisation des enfants en situation de handicap s'élève à 55,1%, alors que celui des personnes en situation de handicap ayant atteint l'enseignement supérieur ne dépasse guère 1,8%, selon une note de l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive (OMEI). Le taux des personnes en situation de handicap sans éducation est de 66,1%, avec une représentation féminine de 66,6%, a précisé l'Observatoire à l'occasion d'une conférence organisée mercredi à Rabat sous le thème «Projet de l'éducation inclusive : progrès et défis».

Le président de l'OMEI, Ahmed Houat, a insisté sur la nécessité de braquer les projecteurs sur les aspects défaillants du secteur et sur les mécanismes à adopter pour les résoudre en vue de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, affirmant que l'éducation et l'enseignement sont l'épine dorsale de l'inclusion.

Mettant en avant les importantes avancées réalisées par le Maroc en matière législative par rapport à l'éducation inclusive des personnes en situation de handicap, il a affirmé que cette conférence se veut l'occasion de présenter le bilan de l’implémentation de la stratégie nationale de l’éducation inclusive et de s'attarder sur les acquis et obstacles de cette éducation, l'objectif étant d'élaborer un rapport qui sera soumis aux départements concernés.

De son côté, le représentant du ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Ibrahim Zerouki, a indiqué que le nombre de personnes bénéficiant des programmes de soutien a connu une augmentation de 257%, passant de 4 174 bénéficiaires en 2015 à 16 123 en 2020 et le budget de soutien destiné aux associations œuvrant dans ce domaine a augmenté de 298 %, passant de 44 millions de dirhams à 169 millions de dirhams dans la même période. Aussi le nombre d’associations intervenant dans le secteur du handicap s'est également élargi, passant de 141 associations à 352 entre 2015 et 2020.

Pour sa part, le président de l'association Amal pour enfants en difficulté d'apprentissage, Mustapha Benyaich, a exprimé son souhait pour un diagnostic des difficultés du programme de l'éducation inclusive, en vue d'une mise en œuvre efficace de la stratégie nationale.