Rapport OBG et HEC Paris sur le capital-risque au Maroc et en Afrique

Le rapport «Capital-investissement et capital-risque en Afrique : Réponse au Covid-19» d’Oxford Business Group (OBG), en collaboration avec l’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA) et HEC Paris, publié mercredi, se propose de présenter les «données essentielles ainsi que des infographies relatives aux tendances actuelles et futures en matière de capital-investissement et capital-risque».

L’étude historique de l’évolution du capital-investissement dans la région retrace ses origines et son développement actuel jusqu’aux possibilités d’investissement futurs en sortie de crise du Covid-19.

Le CEO de l’AVCA, Abi Mustapha-Muduakor, a déclaré à l'occasion de la publication du rapport que «cette période d'incertitude et de préoccupations mondiales en matière de santé et de sécurité publiques (…) pour certains, c'est une période difficile ; pour d'autres, c'est une période d’opportunités multiples ; mais pour tous, c'est une période de changement et de transformation».

Karine Loehman, Directrice générale d'OBG pour l’Afrique a souligné que «les premiers signes émanant de cette pandémie indiquent que l'Afrique reste une destination attrayante en matière d’investissements».

Le rapport constate le Maroc est la 2e destination d’Afrique du Nord en termes de capital-investissement (PE) et capital-risque (VC), derrière l’Égypte, avec 33% des PE en volume et 28% en valeur. Pour les actifs des fonds de pension sur le continent, le Maroc se retrouve derrière l’Afrique du Sud qui concentre 309,8 milliards de dollars, contre 25,7 au Maroc.

Il ressort plus largement du rapport que l’Afrique est une destination attrayante et 69% des sociétés en commandite simple pense que les capitaux locaux catalyseront le PE en Afrique, parmi eux, 91% prévoient d’augmenter ou de maintenir leur allocation de PE en Afrique jusqu’en 2022, et 59 % prévoient d’augmenter le nombre de relations avec les sociétés en nom collectif en Afrique pour cette période.