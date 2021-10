Appel au rapatriement d'une Marocaine condamnée à perpétuité en Irak

La Coordination nationale des familles des Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak a adressé, cette semaine, un appel au roi Mohammed VI pour une intervention royale devant aboutir au rapatriement de la Marocaine Ibtissam El Haouzi. Détenue à la prison Arrassafa en Irak où elle purge une peine de prison à perpétuité, son état de santé serait «grave», indique l’instance en contact avec la famille de cette détenue marocaine condamnée pour une affaire liée au terrorisme.

Dans un communiqué, la coordination explique avoir appris de la famille de la détenue que l’état de santé d’Ibtissam El Haouzi a atteint un stade avancé, après des souffrances ayant duré plus de 4 mois. Sa famille décrit ainsi des maux de têtes et une inflammation au niveau de l’oreille et de la bouche, en plus d’une anémie sévère en raison de carences nutritionnelles. «L'administration pénitentiaire n'a pas réagi de manière adéquate à sa maladie, car le médecin de la prison n'a donné à Ibtissam que du "paracétamol" sans diagnostic ni examen, alors qu’elle a besoin d'un diagnostic et d'un suivi précis pour mettre fin à sa souffrance», déplore sa famille.

Celle-ci ajoute que la détenue a également été condamnée à perpétuité dans des circonstances douteuses en l'absence totale des conditions les plus simples pour un procès équitable. Sa famille exige aussi que son traitement soit accéléré et fait appel à tous les responsables, et à leur tête Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour intervenir dans ce dossier et permettre le rapatriement de cette Marocaine.