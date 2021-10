Le Maroc et les Etats-Unis préparent à Agadir une nouvelle édition de l’African Lion

Le siège de la zone sud des Forces armées royales à Agadir a accueilli une réunion destinée à la préparation d’une nouvelle édition de l’exercice militaire African Lion, indique sur Twitter l’ambassade des Etats-Unis à Rabat. Des officiers des Etats-Unis, de la Tunisie, du Sénégal, du Ghana et du Maroc, ont pris part à la rencontre, ajoute la représentation diplomatique américaine au royaume.

Get ready for African Lion 2022! Planning for the return of the largest military exercise in Africa is getting started this week in Agadir, with military personnel from Morocco, the US, Tunisia, Senegal and Ghana gathering at the FAR’s southern zone headquarters. pic.twitter.com/6i6Jv4sdCP