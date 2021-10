Covid-19 : Merck partagera la formule de son médicament avec les pays pauvres

La compagnie Merck a annoncé avoir conclu un accord de licence libre de droits avec le Medicines Patent Pool, une organisation à but non lucratif soutenue par les Nations unies, ce qui permettra la vente et la fabrication à moindre coût de son médicament «Molnupiravir» à 105 pays en développement, indique New York Times. Les pays concernés se trouvent principalement en Afrique et en Asie et. Du fait de leur manque de vaccins, ils bénéficieront de sous-licences pour produire la pilule antivirale qui réduit de moitié les hospitalisations et les morts du Covid-19 chez les patients à haut risque selon les études cliniques. Plus de 50 entreprises de pays en développement ont déjà contacté l'organisation pour obtenir une sous-licence.

Après avoir annoncé les résultats prometteurs de ses études, Merck avait été contacté par de nombreux pays riches ce qui avait provoqué le blocage qu’une grande partie de l’approvisionnement et l’accès au médicament pour les pays pauvres avant même que les autorités n’en approuvent la commercialisation. Le directeur de Medicines Patent Pool, Charles Gore, a déclaré qu’il s’agit «de la première licence de santé publique transparente pour un médicament Covid». «Nous espérons que cela facilitera grandement les choses en ce qui concerne le maintien des personnes hors de l'hôpital et l'arrêt de la mortalité dans les pays à revenu faible ou intermédiaire», a-t-il ajouté.

Le Medicines Patent Pool espère que d’autres entreprises vont suivre les pas de Merck en lui fournissant des licences, précisant être en discussion avec Pfizer concernant sa pilule antivirale, dont les essais cliniques sont en phases avancées.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) évalue la demande urgente d’autorisation du médicament et devrait donner sa décision début décembre, mais d’autres entreprises utiliseront probablement l’Organisation mondiale de la santé pour obtenir des pré-qualifications et contourner les étapes réglementaires de certains pays.