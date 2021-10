Pass vaccinal au Maroc : Des élèves et des enseignants empêchés d'accéder aux écoles ?

Le ministère de l'Education nationale a démenti, mardi soir, l'interdiction d'accès aux écoles pour les élèves et les cadres non vaccinés. Dans une mise au point relayée par la presse, le département de Chakib Benmoussa a balayé d’un revers de main les informations circulant sur les réseaux sociaux, en assurant que «ni les élèves ni les cadres ne sont empêchés d'accéder aux établissements d'enseignement».

«Les établissements d'enseignement ont et sont toujours impliqués dans l'effort national pour contenir la pandémie du Covid-19, dans le but de fournir toutes les conditions appropriées pour une scolaire pour tous les apprenants, tout en assurant la sécurité et la santé de la communauté scolaire, des apprenants et des cadres éducatifs et administratifs», a ajouté le ministère.

Le démenti de Benmoussa et le constat de la FNFE

Ce dernier a noté que depuis l’entrée en vigueur, le 14 octobre, de l’obligation du pass vaccinal dans les lieux publics et les administrations, «le ministère s'emploie à sensibiliser et à encourager la poursuite du processus de vaccination, en particulier pour le groupe d'âge 12-17 ans, et d'invoquer le sens des responsabilités, de l’engagement et l’adhésion collective, avec le respect du protocole sanitaire strict, afin d'assurer la continuité des cours en présentiel, de manière à garantir la protection de tous».

Pourtant, le bureau provincial de la Fédération nationale des fonctionnaires de l’enseignement (UNTM) a indiqué, mardi, que «certains chefs d'établissements d'enseignement à Rabat ont empêché certains enseignants d’accéder aux établissements d'enseignement pour rejoindre leur travail car ils n'avaient pas de pass vaccinal». Le syndicat, qui affirme que l’académie régionale d'Éducation et de Formation de Rabat-Salé-Kénitra serait au courant, dénonce le fait que ces enseignants auraient été «menacés d’activer les procédures d’abandon de poste».

Le syndicat a ainsi annoncé son «rejet absolu de toute forme d'ingérence dans la liberté et les droits des citoyens», considérant que l’obligation du pass vaccinal est une «décision qui viole la Constitution et porte atteinte au principe de liberté et de dignité humaine». Pour lui, empêcher des enseignants à accéder à leurs lieux de travail, faute de pass vaccinal, serait un «comportement affectant gravement les lois réglementant la fonction publique et le système de base des employés du ministère de l'Education nationale».

Dans le privé, les élèves non vaccinés renvoyés chez eux

Si, dans le secteur public, la plupart des élèves non-vaccinés assistent toujours aux côtés de ceux vaccinés aux cours, la pagaille est de mise dans le secteur privé. Les établissements privés restent entre le marteau et l’enclume, sommés de renvoyer la première catégorie pour un enseignement en distanciel et confrontés à la colère des parents d’élèves. En effet, les écoles privées auraient reçu des directives du ministère de l’Education nationale et de l’Intérieur pour n’accepter que les élèves vaccinés.

Le président de la Rabita de l'enseignement privé au Maroc, Abdeslam Ammour a ainsi reconnu que l’obligation du pass vaccinal a créé des problèmes pour les écoles avec les parents qui refusent absolument de laisser leurs enfants suivre un enseignement à distance». «Un certain nombre de parents estime que l'imposition du pass vaccinal était vague et que le ministère de l'Éducation nationale n'a fait aucune annonce officielle à cet égard jusqu'à présent», a-t-il ajouté, en critiquant «l'absence d'une formule légale pour renvoyer les élèves chez eux».

«Nous essayons de calmer la situation et nous ne savons pas où est la bonne direction, d'autant plus que les élèves qui ont accepté d'aller dans les centres de vaccination sont confrontés à une affluence importante sur ces centres, ces jours-ci», déplore-t-il, en pointant du doigt «le silence du ministère de l'Education nationale» qui entraîne le secteur «dans de grands labyrinthes».

A rappeler que le communiqué du gouvernement du 11 octobre, annonçant l’obligation du pass vaccinal pour accéder aux espaces publics et privés a exclu les élèves, évoquant seulement les fonctionnaires, salariés et usagers des administrations publiques, semi-publiques et privées.