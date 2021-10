Espagne : Des squatters marocains laissent 140 autistes sans abri près de Madrid

Alors qu’elle s’apprêtait à s’installer dans un nouvel appartement à Rivas, mis à sa disposition par la communauté de Madrid, une association pour les enfants autistes et souffrant de handicap mental a été surprise de constater que le logement a été occupé par des squatters marocains. Selon OK Diario, la maison censée être utilisée comme centre d'activités a ainsi été utilisée par un couple d’origine marocaine, dont la femme serait enceinte.

La situation laisse sans abris 140 enfants et jeunes autistes et handicapés mentaux. «Le 27 septembre, le coordinateur était dans la maison pour tout vérifier. Mais quand il est revenu le 1er octobre», la maison était déjà occupée par le couple, rapporte-t-on. La Fondation Aucavi a ainsi saisi les autorités et la Garde civile. Le couple de Marocains promet alors de quitter les lieux «dans dix jours».

«Quand nous sommes revenus le 12 octobre, ils étaient toujours là», dénonce Luis Pérez de la Maza, directeur technique de la Fondation, qui a saisi par la suite la justice. «La situation est plus grave qu'il n'y paraît car ce lieu est utilisé pour apprendre à 140 garçons autistes et déficients intellectuels à se débrouiller seuls. Des tâches qui peuvent sembler simples comme faire le lit ou mettre une machine à laver», explique Agustín Ramos, directeur de la fondation, en assurant que ces enfants «ont des besoins très importants», comme «un accompagnement 24h/24».

Des sources proches du dossier ont indiqué que l'homme est un ancien détenu d'un centre pour mineurs de Rivas, qu'il aurait quitté en 2014. La Fondation soupçonne notamment une mafia qui «chercherait des propriétés à "revendre" à des personnes dans le besoin de logement», les deux Marocains ayant confié à des habitants du quartier que les clés de la maison qu’ils squattent leur auraient «coûté 4 000 euros».