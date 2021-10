Texas : Le tueur d’Adil Dghoughi poursuivi pour meurtre avec préméditation mais libéré sous caution

Terry Duane Turner, le Texan qui a tué le Marocain de 31 ans, Adil Dghoughi, est maintenant poursuivi pour meurtre avec préméditation, a annoncé la police du compté de Caldwell près d’Austin, Texas. L’homme est accusé d’avoir tué Adil de deux balles alors qu’il était dans sa voiture devant le domicile du tireur, la nuit du 11 octobre.

Malgré la coopération initiale du suspect, ce qui lui avait permis d’éviter une arrestation, les policiers ont finalement décidé de l’interpeller vendredi dernier, avant de le relâcher seulement deux heures plus tard moyennant une caution de 150 000 dollars. Selon le site spécialisé Bail Bonds Network, aux Etats-Unis les cautions pour meurtres, bien qu'appréciées en fonction du risque présenté par le suspect, sont généralement fixées aux alentours d'un million de dollars.

Dans un appel au 911, le tueur aurait déclaré que le jeune marocain avait sorti une arme pour le menacer, mais les enquêteurs n’ont retrouvé aucune arme dans son véhicule, dit Fox News. Et selon une déclaration sous serment, Turner aurait ouvert le feu sur Adil alors qu’il tentait de sortir en marche arrière de l’allée de la maison du tireur.

La branche d’Austin du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR-Austin) s’est emparée de l’affaire pour défendre la victime et dénoncer, à l’unisson avec la famille de Dghoughi, le délai de deux semaines qu’il a fallu aux autorités pour arrêter et poursuivre le tueur. Faizan Syed, le directeur de CAIR-Austin a déclaré sur le site du groupe de défense des droits a déclaré que l’affaire démontrait comment les lois «stand your ground» à travers le pays «ont une histoire d'utilisation pour commettre des violences légales contre les personnes de couleur». Pour rappel, ces lois permettent, dans les situations de légitime défense où la victime, qu’elle soit réellement menacée ou qu’elle le croit de manière raisonnable, peut utiliser la force létale pour défendre sa sécurité ou ses biens.

Après avoir organisé une veillée au Capitol du Texas samedi, la famille de Dghoughi et ses soutiens prévoient une autre veillée à Martindale dimanche, là où est mort Adil.