Diplomatie : Le Maroc ouvre une ambassade résidente au Togo

Le Maroc élargit ses représentations diplomatiques en Afrique. Après le Burundi, le Togo, un allié du traditionnel du royaume depuis des décennies, verra l’ouverture d’une ambassade résidente à Lomé, a annoncé sur Twitter le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Une décision que lui a transmise, hier, son homologue marocain, Nasser Bourita, lors d’une discussion à Kigali, tenue en marge de la participation des deux chefs de diplomatie à la 2e réunion ministérielle préparatoire du prochain sommet UA-UE, prévu en février 2022 à Bruxelles.

Mon homologue et frère Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères du Maroc, m a remis ce jour la décision du Royaume d’ouvrir une Ambassade résidente à Lomé. Vive la coopération entre nos deux pays. @MarocDiplomatie #LeRoiMohammedVI #Morocco @MarocTopNews pic.twitter.com/4DxOsc0k4e — Robert Dussey (@rdussey) October 26, 2021

Pour rappel, Dussey et Bourita avaient abordé, le 10 mai par visioconférence, les relations entre le Maroc et le Togo. Sur la question du Sahara, Lomé soutient la marocanité de la province. «Notre position au Togo est que : il est très important pour nous de dire à tout le monde que votre souveraineté sur la région du Sahara est totale», avait souligné Robert Dussey, le 18 janvier, lors de sa participation à la conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, co-organisée par le Maroc et l’administration Tump.