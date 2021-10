Rabat : Enquête sur un officier après une plainte pour enlèvement déposée par une Subsaharienne

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a diligenté, lundi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet, suite à une plainte pour enlèvement et séquestration déposée par une ressortissante issue d'Afrique subsaharienne, contre un officier de paix relevant de la préfecture de police de la ville.

Selon les informations préliminaires de l'enquête, la victime s'est plainte auprès d'une patrouille de sûreté en prétendant avoir été menottée et exposée à une tentative d'enlèvement et de séquestration par deux inconnus, ce qui a nécessité l'ouverture d'une enquête judiciaire et le recueillement des déclarations de la victime et de nombre de témoins qui soupçonnaient l'implication de l'officier de paix interpellé, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L'officier de paix mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet, pour les suites de la procédure.