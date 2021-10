Jorf Lasfar : Fuite de gaz d'ammoniac dans l’usine d’engrais OCP, 15 employés hospitalisés

Une fuite d’une quantité limitée du gaz d'ammoniac a été enregistrée ce mardi matin dans une unité de production d’engrais au complexe industriel de Jorf Lasfar, a-t-on appris auprès des autorités locales de la province d’El Jadida.

Suite à cet incident, quinze employés travaillant près de l'installation ont souffert de difficultés respiratoires et ont été transférés pour recevoir les soins nécessaires dans plusieurs unités hospitalières de la ville d’El Jadida, où ils sont désormais sous contrôle médical et dans un état de santé stable.

Le protocole de la sûreté industrielle, adopté par les équipes de la sûreté et de l’environnement et de la médecine du travail de l’OCP, a été appliqué, permettant ainsi de maîtriser la situation dans un bref délai. Une enquête a été ouverte par la brigade de l'environnement relevant de la Gendarmerie Royale afin d’élucider les tenants et aboutissants de cet incident.