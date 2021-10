Maroc : Réunion pré Cop 26 avec l’ambassadeur de Grande-Bretagne

Ce mardi, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en partenariat avec la CGEM et l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc, a organisé une rencontre action climat sur la thématique de l’engagement des acteurs économiques marocains dans la transition bas-carbone résiliente aux changements climatiques en prévision de la Cop 26.

Cette rencontre a connu la participation de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Chakib Alj, président de la CGEM, le Dr Andrew Murrison MP, envoyé spécial pour le commerce du Premier ministre britannique pour le Maroc et la Tunisie, et Simon Martin, ambassadeur de Grande-Bretagne au Maroc.

Lors de la rencontre, plusieurs entreprises marocaines des secteurs de l’industrie, des transports et du secteur agricole ont pris la parole pour exprimer leurs engagements vers la neutralité carbone et le climat.

Ryad Mezzour a déclaré lors de son intervention que «la décarbonation de l’outil industriel représente un avantage majeur permettant à l’industrie marocaine de gagner en compétitivité et de sécuriser l’accès de nos exportations aux marchés étrangers notamment d’Europe, mais aussi de développer nos parts de marché dans les pays qui ont fait le choix de relocaliser dans des pays proches et fiables de nouvelles sources d’approvisionnement».

Chakib Alj a rappelé «que la décarbonation constitue un enjeu que l’entreprise doit appréhender sous l’angle de sa compétitivité et non de manière conjoncturelle, du fait des multiples opportunités qu’elle présente».

Durant cette rencontre, les partenaires ont félicité les premiers champions marocains qui ont annoncé leur adhésion aux campagnes onusiennes et ont entamé leur transition vers une économie bas carbone et résiliente.