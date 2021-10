Un Franco-marocain élu à la tête de la Société européenne de recherche sur l’alcoolisme

Les membres du bureau directeur de la Société européenne de recherche biomédicale sur l’alcoolisme (ESBRA) ont élu le Franco-marocain Mickaël Naassila en tant que président de cette organisation. Il succédera à l’Allemand Sebastian Mueller, indique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi. «C'est d'abord une reconnaissance, à l’échelle européenne, de l'expertise des recherches menées au sein du Groupe de recherche sur l’alcool et les pharmacodépendance, unité de recherche de l’Université de Picardie Jules Vernes (UPJV)», a déclaré le nouveau président de l’ESBRA.

«A titre personnel, cette élection à la présidence de l’ESBRA est une fierté», estime ce Franco-marocain descendant d’un père d’origine marocaine et d’une mère normande, qui promet de continuer l’action qui a été menée, entretenir les collaborations internationales et tenter de faire encore davantage reconnaître l’expertise de l’ESBRA. «A son niveau, en tant que nouveau président de l’ESBRA, il aura à cœur de rendre visible l’action de la Société et rassembler des équipes de recherches. Il entend surtout et principalement s’investir très fortement dans la formation des professionnels, à travers toute l’Europe», poursuit-on.

Le communiqué ajoute que le nouveau président «s’engagera à faire évoluer les mentalités sur le sujet, à s’inspirer collectivement des politiques publiques entreprises ailleurs qu’en France, comme en Ecosse avec le prix minimum qui s’oppose à l’achat d’alcool à un prix modique».

«Au fil des années, Mr. Naassila s’est fait un nom à l’international grâce à ses études sur le sujet et à sa participation à de nombreux colloques dans le domaine. La recherche sur l’alcool et les pharmacodépendances ne cesse de progresser. Il est sûr que le monde pourra compter sur l’ESBRA et son président pour placer, sans relâche, cette thématique au milieu des débats politiques et au cœur des prochaines grandes campagnes de santé publique», conclut-on.