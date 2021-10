Driss Guerraoui nommé membre de l'Académie royale européenne des docteurs

Le Conseil des gouverneurs de l'Académie royale européenne des docteurs, réuni à Barcelone le 21 juillet, a adopté à l’unanimité la nomination du Pr Driss Guerraoui comme membre de l'Académie, indique un communiqué de l'Université ouverte de Dakhla dont il assure la présidence.

Parrainée par le Roi Juan Carlos et présidée par le Pr Alfredo Rocafort Nicolau, l’Académie royale européenne des docteurs est créée en 2014 et elle comprend en son sein des personnalités de la communauté des lauréats du Prix Nobel, d’anciens chefs d’État, des chercheurs académiques et des représentants du monde économique. Son objectif est de contribuer à la consolidation de l’héritage de l’humanité dans les domaines d’importance pour la paix et la prospérité partagée dans le monde.

Dans une allocution à la séance de son investiture organisée, lundi à Barcelone, intitulée «L’Afrique, avenir de l’Europe : Quels rôles du partenariat entre le Maroc et l’Espagne ?», Guerraoui a souligné que sa nomination au sein de cette prestigieuse institution académique «honore le Maroc» et qu'elle représente une «opportunité inégalée pour apporter une contribution à l’impérative nouvelle vision géostratégique commune que nous devons mettre en perspective au service d’une nouvelle génération de partenariat entre l’Afrique et l’Europe tournée vers l’avenir, et où le Maroc et l’Espagne sont appelés à jouer des rôles à la mesure de leurs ambitions régionales, continentales et internationales, et au regard des défis partagés que les peuples marocain et espagnol auront à affronter dans les prochains décades du XXIe siècle».

Il a par la suite développé sa thématique d’investiture en trois questions à savoir «Quels sont les préalables pour penser l’avenir de l’Afrique et de l’Europe dans un monde incertain?», «Pourquoi l’Afrique représente-t-elle un avenir possible pour l’Europe et réciproquement ?» et «Quel partenariat entre le Maroc et l’Espagne dans la cadre d’une grande zone Afrique-Europe-monde Arabe à bâtir ?».