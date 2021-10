Attijariwafa bank lance son transfert d’argent de France vers le Maroc en 2h

Attijariwafa bank a annoncé que ses clients de la branche Europe résidants en France pourront désormais profiter de la plateforme 100% digitale Attijari’Transfer afin de transférer de l’argent vers le Maroc en 2h de manière sécurisée et facile d’utilisation.

Permettant des transferts d’argent allant de 50 à 1 000 euros gratuits vers le Maroc et a des tarifs attractif vers la Tunisie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali et la Mauritanie, annonce un communiqué de la banque ce mardi.

Attijari’Transfer permet aux clients de la banque de transférer de l’argent à partir d’une carte bancaire depuis la France vers un compte Attijariwafa bank au Maroc, Attijari bank en Tunisie, CBAO au Sénégal, BIM au Mali, SIB en Côte d’Ivoire, ou Attijari bank en Mauritanie.

Le service est disponible 24h/24 et 7j/7 sur internet et sur l’application e-Attijari Mobile et sera prochainement disponible en Belgique, en Italie, en Allemagne et en Espagne.