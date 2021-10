Arabie saoudite : Akhannouch remet un message de Mohammed VI à Mohamed Ben Salmane

Le prince héritier de l'Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane et le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, lundi à Ryad. / DR

Aziz Akhannouch s’est réuni, hier, à Ryad, avec le prince héritier de l'Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane. A cette occasion, le chef du gouvernement lui a remis un message écrit du roi Mohammed VI, indique l’agence de presse officielle saoudienne SAP.

La réunion a permis aux deux parties d’aborder «les initiatives qualitatives» du royaume wahhabite «pour préserver l'environnement et lutter contre le changement climatique», précise la même source. Les entretiens entre Akhannouch et Mohamed Ben Salmane ont connu la présence du ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal Ben Farhane, et la ministre marocaine de la Transition énergétique, Leïla Benali.

Le chef du gouvernement a conduit la délégation marocaine au sommet de l'Initiative verte du Moyen-Orient, organisé hier dans la capitale saoudienne.