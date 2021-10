Settat : Un MRE victime de spoliation obtient gain de cause

La Cour d’appel de Settat a confirmé récemment le jugement en appel favorable à Saïd Abdelhakim, MRE installé en France victime de spoliation d’une terre collective en possession de sa famille à douar Oulad Boukkallou Mzamza. Mis en cause principal, le naib recherché par la police est toujours en fuite. Arrêté, son adjoint a pour sa part été condamné à cinq mois de prison, assorti d’une amende de 30 000 DH en appel, pour sa participation à la réalisation de faux documents avec le naib. L’exécution du jugement a été effectuée par le tribunal, en présence de la victime représentante des héritiers, afin de restituer son terrain.

«Notre affaire est maintenant en cassation. Étant donné que trois des faux témoins se sont rétractés, le jugement sera certainement confirmé en cassation», a indiqué Saïd Abdelhakim ce mardi à Yabiladi. Selon l’héritier, les faux témoins sur lesquels les spoliateurs se sont appuyés pour déposséder la famille de sa propriété depuis novembre 2018 ont fini par avouer la vérité. «Ils étaient menacés et opprimés pour faire ces faux témoignages et récemment, il y a eu l’exécution du jugement», a ajouté le MRE.

Ce dernier et ses proches se sont adressés directement au roi Mohammed VI, en lui adressant des lettres ouvertes en novembre 2020 puis en mai dernier, sur les colonnes de Yabiladi. Saïd Abdelhakim y a fait part de «velléités de spoliations de la part de notables du douar Ouled Taleb et du douar Benslimane Mzamza», qui se sont accaparées la terre en question «par la violence, l’intimidation et la production de faux et usage de faux». Il a indiqué notamment qu’«ils ont établi de faux documents, afin de faire croire que la famille est complètement absente et inexistante», ajoutant que le naib et son adjoint étaient derrière l’opération, soutenue par un conseiller de la deuxième chambre et ses deux fils.

Candidat aux dernières élections du 8 septembre, l’ex-conseiller a perdu son siège. Par décision de justice, le terrain a été restitué à la famille héritière.