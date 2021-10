Royal Air Maroc annonce la reprise des vols directs avec Miami et Doha

Dans le cadre de la reprise progressive du trafic aérien, la Royal Air Maroc (RAM) a annoncé ce lundi la réouverture de sa route aérienne directe entre Casablanca et Miami aux États-Unis dès le 12 décembre, en plus de sa liaison avec Doha au Qatar le 24 décembre, toutes deux interrompues depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire.

Les vols vers Miami seront opérés à raison de deux fréquences par semaines via des Boeing 787 Dreamliner, les vendredis et dimanches à 16h30 pour une arrivée à 19h50 heure locale, indique le communiqué. Les retours seront eux prévus avec un départ à 21h50 heure locale les vendredis et dimanche pour une arrivée à Casablanca le lendemain à 11h45.

Trois autres lignes permettent de rejoindre l’Amérique du Nord depuis le Maroc, permettant de rejoindre New-York, Washington et Montréal depuis Casablanca. La RAM a annoncé d'ailleurs la reprise de la liaison avec Montréal dès le 29 octobre.

Concernant la ligne Casablanca - Doha, les vols seront prévus les mercredis et vendredis avec un départ à 14h30 et une arrivée à 22h30 heure locale. Le sens inverse de la liaison sera assurés les jeudis et samedis avec un départ de Doha à 1h20 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 7h25.

Pour l’occasion, le président directeur général de Royal Air Maroc Hamid Addou a déclaré que la reprise des vols «dénote d’une amélioration notable de la situation sanitaire dans notre pays, comme sur le plan international, et témoigne de la confiance dont nous jouissons auprès de tous nos partenaires. Nous restons mobilisés pour saisir les opportunités de relance de destinations supplémentaires et continuer à aller de l’avant pour nous diriger vers un retour progressif à la normale».