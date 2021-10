Israël ne considère plus le Maroc comme destination déconseillée pour les voyageurs

L’État d’Israël a annoncé ce lundi que son Conseil de sécurité national a procédé à une réévaluation des menaces au Maroc et considérait que la situation dans le pays s’était suffisamment améliorées pour retirer son avertissement aux voyageurs.

Selon le Jerusalem Post, le Conseil de sécurité a soulevé que la normalisation des relations entre les deux pays a permis une nette amélioration de la situation, ne justifiant plus de classer le Maroc comme une destination présentant une «menace potentielle» aux voyageurs israéliens.

Malgré tout, le conseil a ajouté «qu’il est conseillé de rester en état d'alerte pendant son séjour dans le pays».

Pour rappel, les premières lignes aériennes directes entre Israël et le Maroc ont été lancées en juillet dernier par les compagnies Isair et El Al, suivies par des annonces de liaison aériennes par Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc.