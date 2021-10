Pass vaccinal : Nabila Mounib empêchée d'entrer au Parlement

La députée du Parti socialiste unifié (PSU) et sa secrétaire générale, Nabila Mounib a été empêchée, ce lundi, d'entrer au Parlement, faute de pass vaccinal. «J’ai été empêchée d’accéder à cette institution constitutionnelle. Aujourd’hui, je dis que le combat pour préserver les acquis en matière de droits et libertés dans notre pays doit se poursuivre et nous avons vu la répression des sit-in pacifiques d’hier lorsque des citoyennes et citoyens ordinaires sont sortis dans la rue pour exprimer leur inquiétude vis-à-vis de la vaccination de leurs enfants et leur peur de perdre leur travail ou leur commerce», a affirmé l’élue dans des déclarations à la presse.

Nabila Mounib a ajouté que «le Parlement doit discuter ces questions et permettre à tous les députées et députés de porter la voix du peuple». La secrétaire générale du PSU a dénoncé le fait qu’elle a été interdite d’accéder à l’hémicycle malgré la présentation d'un test PCR négatif. «En France, pays qui nous inspire tant, le test PCR remplace le pass vaccinal», a-t-elle rappelé.

L'élue avait précédemment annoncé son refus de recevoir des doses du vaccin contre le Covid-19, évoquant à plusieurs reprises ses risques pour la santé humaine.

Il y a quelques jours, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami a annoncé l’obligation de présentation d’un pass vaccinal comme condition pour entrer à la Chambre des représentants, et d'assister aux sessions, faisant suite à la décision annoncée lundi dernier par le gouvernement.