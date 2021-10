Covid-19 au Maroc : Le gouvernement «satisfait» des afflux vers les centres de vaccination

Le gouvernement a exprimé, ce lundi, sa «satisfaction» des afflux importants vers les centres de vaccination après l’adoption de l’obligation du pass vaccinal. «Après l’activation de la nouvelle démarche de précaution fondée sur l'adoption du passeport de vaccination comme document de base de la mobilité, le gouvernement salue la grande implication des citoyens qui ont répondu à cet appel national, et se sont fortement engagés, dans la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus émergent», indique l’exécutif dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Le gouvernement y affirme que «la réalisation de l'immunité collective et le retour à une vie normale ne seront possibles qu'avec une large participation de tous à cet effort national».

Afin de «faciliter ce processus», le gouvernement rappelle aux citoyens ayant reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19 qu'ils peuvent obtenir un passeport de vaccination temporaire, afin de leur permettre de bénéficier d'une partie des avantages offerts par le pass vaccinal final et améliorer l'accès à un certain nombre de services». Le cabinet d’Aziz Akhannouch souligne également que les citoyennes ayant reçu la première dose doivent continuer à adhérer pleinement aux mesures préventives et prendre toutes les précautions, notamment en entrant dans les lieux publics, jusqu'à la fin du processus de vaccination en prenant la deuxième dose.

Le communiqué note qu'atteindre l'immunité collective et le retour à une vie normale sont «principalement liés à la vaccination de tous les groupes cibles». A cet égard, le gouvernement appelle tous les citoyennes et citoyens à adhérer à l’accélération de la vaccination, qu'il s'agisse de la première, de la deuxième ou de la troisième dose, selon le cas, en se rendant aux centres de vaccination les plus proches.