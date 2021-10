Ceuta : La travailleurs marocains bloqués menacent d’entamer une grève de la faim

Les travailleurs frontaliers marocains bloqués à Ceuta ont manifesté une nouvelle fois, ce lundi sur la Plaza de los Reyes. En cas de non réponse de la délégation gouvernementale espagnole à leur demande de retour dans leurs villes de résidence, ils ont annoncé passer à «une autre forme de contestation», à savoir entamer une grève de la faim, selon le média local El Pueblo de Ceuta. Les ressortissants affirment qu’ils «travaillent» à Ceuta et ne comprennent pas pourquoi «on ne leur donne pas de solution pour qu’ils puissent rendre visite à leurs familles au Maroc».

Outre la possibilité de revoir leurs proches dans les villes marocaines, les travailleurs exigent des évolutions législatives permettant à ceux ayant plus de 10 ans d’ancienneté d’obtenir un titre de séjour. Ils appellent aussi à un amendement des lois pour bénéficier des prestations sociales issues de leurs cotisations, en plus de permettre leur passage quotidien fluide après l’ouverture des frontières. Les travailleurs ont enfin exigé un assouplissement des conditions de renouvellement de leur statut de travailleur.

Ce groupe fait partie des Marocains travaillant à Ceuta, où ils se sont trouvés bloqués depuis mars 2020, à la date de la fermeture des frontières à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. L’attente sans fin de retrouver le cours de leur vie normale devient de plus en plus difficile. «La Délégation gouvernementale joue avec eux quotidiennement» a dénoncé l’un des manifestants, reprochant aux autorités de Ceuta de laisser trainer le dossier. C’est en effet la onzième semaine consécutive que ces travailleurs manifestent devant la délégation gouvernementale espagnole.