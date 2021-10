Le 14e Forum international de bande dessinée de Tétouan du 25 au 30 octobre

La 14e édition du Forum international de bande dessinée de Tétouan se tient du 25 au 30 octobre à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, de et l'Institut national des beaux-arts (INBA), en partenariat avec l'association Chouf. Un village de bandes dessinées sera mis en place pour l'occasion dans les espaces du Centre d'art moderne de Tétouan.

Cet événement, placé sous le thème «L’édition dans le domaine des bandes dessinées : différentes expériences», verra la participation de nombreux auteurs de bande dessinée (BD), d’illustrateurs, d'experts en édition d'albums, de critiques et de chercheurs de diverses écoles du neuvième art à travers le monde, indiquent les organisateurs.

Le programme comprend également l'organisation de workshops et d'ateliers pour les jeunes et les enfants, la dédicace d’albums, ainsi que la tenue de rencontres des créateurs de BD, en plus des assises professionnelles du marché de l'édition et de la créativité des bandes dessinées dans le monde arabe.

Le forum rendra hommage au Marocain Mohamed Benmasoud, dans sa catégorie «Dans la mémoire», ainsi qu’aux artistes plasticiens Ahmed El Amrani et Abdelouahed Sordo.

Quant à la catégorie «Artiste révélation», elle accueillera Mohamed Amine El Bellaoui de Rebel Spirit, tandis que la jeune artiste, Manal Achaoui, lauréate du 2e Prix Disney Art Challenge 2020, sera l’invitée dans la catégorie «Clin d’œil».

Le forum permettra aussi d'annoncer les résultats du concours des créateurs de bandes dessinées «Talents africains», et du concours national «La goutte d'eau dans tous ses états» et une rencontre est prévue pour servir de point de départ à un vaste programme lié à l'établissement d'un réseau de festivals et de forums de BD en Afrique.

L’objectif principal demeure la consolidation et l’approfondissement des accords de partenariat et de coopération entre l'INBA de Tétouan et les écoles d'art d’Europe, d'Afrique et d'Asie, comme l'Institut Français du Maroc, l'Institut Cervantès et la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles.