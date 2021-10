Exposition sur la culture et l'artisanat du Maroc à Nairobi

Les habitants et les visiteurs de Nairobi ont été invités à découvrir les couleurs du Maroc à l’occasion d’une exposition mettant en avant l’artisanat et les savoir-faire ancestraux du Royaume.

Organisée du 22 au 24 octobre par Salwa Mufarrej, marocaine établie à Nairobi depuis 6 ans, l’exposition a été l’occasion de présenter aux Kényans des produits de l’artisanat et du terroir marocains soigneusement mis en place pour refléter la diversité et la richesse patrimoniale du Royaume.

Mufarrej a accueilli durant les trois jours de l’exposition des centaines de visiteurs dans une ambiance sonore évoquant la mer, la montagne et le désert. Elle a personnellement raconté l’histoire et la symbolique de chaque objet exposé, tout en leur proposant une dégustation de gâteaux traditionnels marocains aux visiteurs.

«L’objectif de l’événement est de ramener le Maroc au Kenya», a-t-elle déclaré, relevant que son ambition est de faire aimer le Maroc aux Kényans.

Parmi les produits exposés durant l'exposition, il y a lieu de citer les tapis berbères, la céramique, l’artisanat du cuivre et les produits cosmétiques à base d’huile d’argan et de rhassoul. Le caftan marocain a également connu un succès indéniable et le stock disponible a la vente en marge de l'exposition a été vendu en moins de 48h.

Après celle organisée fin juin, il s'agit de la deuxième exposition du genre et selon l'organisatrice, après avoir visité son exposition et découvert la riche culture et les traditions marocaines, de nombreux Kényans ont manifesté leur désir de visiter le Royaume.

Salwa Mufarrej a également souligné l'ouverture prochaine d’un showroom dédié à l’artisanat et aux produits du terroir marocains dans la capitale kényane.