Maroc : Campagne nationale de sensibilisation sur le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020-2029, le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, ce lundi, le lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur l’importance du dépistage et de la détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus. Elle s’étalera du 25 octobre au 25 novembre 2021 et a pour objectif de renforcer la sensibilisation à l’importance de la prévention et du dépistage de ces deux types de cancer, indique le ministère dans un communiqué parvenu à Yabiladi. La campagne nationale vise également à mettre l’accent sur les efforts fournis par le ministère de la Santé et de la protection sociale et ses partenaires, malgré l’impact de la pandémie du Covid-19, ajoute-t-on.

Pendant cette période, une campagne médiatique sera lancée afin de sensibiliser la population générale et en particulier les femmes des tranches d'âge ciblées sur l'importance de la détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, poursuit la même source. Un ensemble de mesures seront prises pour faciliter l'accès des femmes aux services de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement dans de bonnes conditions, en veillant au respect des mesures préventives contre la transmission du Covid-19 ainsi que le renforcement de la mobilisation des partenaires, des départements ministériels externes et des organisations non gouvernementales.

Le ministère rappelle que les cancers du sein et du col de l'utérus se classent au premier rang des cancers enregistrés chez la femme au Maroc, représentant respectivement 36% et 11,2%, selon les données du registre du cancer.