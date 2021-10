Coupe de la CAF : La RS Berkane réussi là où l'AS FAR échoue et rejoint les groupes

La Renaissance de Berkane (RSB) a assuré sa place en phase de groupes de la Coupe de la confédération africaine de Football (CAF), en prenant le dessus sur l’US de Ben Guerdane de Tunisie sur le score de 4 à 0 dimanche au stade municipal de Berkane, en match retour du deuxième tour préliminaire de la compétition.

Brahim El Bahraoui a ouvert le score pour les Berkanis à la 38e minute, avant qu'il ne revienne à la charge à la 74e minute et s'offre le titre de joueur du match. Bakr El Hilali et Sofian El Moudan ont encore creusé l'écart en inscrivant respectivement, aux 79e et 88e minutes. En match aller, la RSB avait arraché une victoire précieuse à l'extérieur, en Tunisie, grâce à Youssef El Fahli qui avait inscrit l’unique but de la rencontre à la 9e minute.

Pour le compte du même tour de cette compétition, l'AS FAR a été éliminée par la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) après sa défaite au match retour 2 à 1, après avoir perdu le match aller à Rabat sur le score de 0 à 1, ratant ainsi sa chance de se qualifier pour la phase de poule de la CAF.

Ali Haroun a réussi à inscrire les deux buts pour la JSK à la 56e et 90e+2, tandis que le Camerounais Lambert Araina a inscrit la seule réalisation de l’AS des FAR.