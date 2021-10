Liga espagnole : Munir El Haddadi se distingue en buteur contre Levante

L'international marocain Munir El Haddadi s’est illustré dimanche lors de la victoire de son équipe FC Séville contre Levante (5-3) comptant pour la dixième journée du championnat espagnol de football.

El Haddadi, titulaire, a inscrit le quatrième but des Hommes de Julen Lopetegi à la 50ème minute suite à une passe décisive d’Oliver Torres. Les autres réalisations des sévillans ont été l’œuvre d’Oliver Torres, Rafa Mir, Diego Carlos et Fernando. Les buts des visiteurs ont été inscrits par José Luis Morales, auteur d’un doublé, et Gonzalo Melero.

Cette rencontre a été marquée par le retour de Youssef En-Nessyri après des semaines d’absence pour blessure. Avec cette victoire, FC Séville est en tête du classement avec 20 points en attendant le résultat du classico entre FC Barcelone et Real Madrid, disputé dimanche.