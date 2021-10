L’Espagne espère franchir une «étape nouvelle» avec le Maroc

L’Espagne se dit prête à ouvrir une nouvelle étape dans sa relation avec le Maroc, fondée sur la «confiance, la transparence et le respect des engagements pris», a affirmé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, dans un entretien publié dimanche par le magazine Jeune Afrique.

«Nous constatons en effet une amélioration du contexte et les signaux que nous recevons du Maroc ces derniers mois sont positifs. Les messages publics du Roi Mohammed VI sont également très clairs», a souligné le chef de la diplomatie espagnole. «Nous sommes, de notre côté, prêts à ouvrir une étape nouvelle dans notre relation, fondée sur la confiance, la transparence et le respect des engagements pris», a-t-il dit. Selon lui, «maintenant que la communication est rétablie, le plus important est de travailler pour éviter la répétition de telles situations», en allusion à la crise diplomatique entre les deux pays.

«Nos relations diplomatiques restent intactes, notre ambassadeur est toujours à Rabat. La décision du retour à un fonctionnement normal de l’ambassade du Maroc à Madrid relève maintenant exclusivement des autorités marocaines», a souligné le ministre espagnol dans cet entretien consacré au rôle de l’Espagne en Afrique.