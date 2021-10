Allemagne : Adil Laraki distingué «interprète exceptionnel»

La remise du Prix de la danse allemande au Théâtre Aalto, samedi 23 octobre, a été marquée par la consécration de l’ancien danseur d’origine marocaine Adil Laraki, qui a reçu le Prix d’interprète exceptionnel. Le jury a indiqué que le président de longue date du comité d’entreprise du Théâtre et de la Philharmonie d’Essen a fait la différence, tout au long de son parcours, grâce à «son engagement syndical, culturel, politique et social». Il a «fait progresser, autrement dit, l’amélioration des droits des artistes et de tous les salariés sur les théâtres allemands, avec un savoir-faire unique», ont noté les membres.

Adil Laraki a été engagé dès 1983 par le directeur de ballet Heidrun Schwarz à Essen. Parallèlement à sa carrière de danseur, «il s’est engagé dès le début pour les préoccupations des danseurs». En 1990, il a été élu au comité d’entreprise du Théâtre et de la Philharmonie d’Essen et en est le président depuis 2002. En tant que représentant des salariés, il est membre du conseil de surveillance du Theater und Philharmonie Essen depuis 1999, a rappelé la plateforme web de la structure, dans une annonce vendredi dernier.

Le German Dance Prize est le prix le plus prestigieux de la danse en Allemagne. Depuis 2018, il est décerné par le Dachverband Tanz Deutschland, financé par la ville d’Essen, le ministère de la Culture et des sciences de Rhénanie du Nord-Westphalie et le commissaire du gouvernement fédéral à la culture et aux médias.