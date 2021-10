Dakhla-Oued Eddahab : La direction régionale de la Santé dénonce les agressions visant le personnel médical

La direction régionale de la Santé et de la protection sociale à Dakhla-Oued Eddahab a condamné, ce samedi, les agressions répétitives visant le personnel médical et paramédical.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la direction a déploré que de tels actes aient été enregistrés «à plusieurs reprises», depuis le début de la crise sanitaire. Le dernier en date a été documenté en images au service de confinement du Centre hospitalier régional Hassan II, vendredi, lorsque l’accompagnateur d’un patient s’en est pris à l’infirmière.

Un tel acte «crée un état de terreur et de panique parmi les citoyens, les malades et le personnel de ces établissements de santé, principaux piliers sur lesquels reposent la mise en œuvre des programmes pour assurer les services de santé», à dénoncé la direction.

«Dans le cadre de son soutien au personnel de santé dont les victimes de ces attaques scandaleuses, elle prendra les mesures nécessaires pour poursuivre les auteurs et confirme qu’elle ne ménagera aucun effort pour défendre la dignité des femmes et des hommes qui fournissent de nobles services humanitaires, malgré leur nombre réduit et les conditions difficiles de leur travail.»