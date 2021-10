La crise Algérie-Maroc s’étale dans un média russe

Nouvelle sortie médiatique du ministère algérien des Affaires étrangères, consacrée en grande partie au Maroc. Dans une interview, accordée ce samedi 23 octobre à la chaîne Russia Today arabic, Ramtane Lamamra a estimé que «Rabat est allée trop loin dans ses agressions et conspirations contre l’Algérie, notamment en utilisant des individus et des groupes classés à raison comme terroriste (…) Le Maroc a eu recours à la guerre de quatrième génération pour porter atteinte à la stabilité de l’Algérie».

Pour rappel, le pouvoir algérien a annoncé, le 13 octobre, avoir déjoué un «complot» devant porter atteinte à la stabilité du pays. Il serait l’œuvre d’une «organisation terroriste (…) épousant la tendance séparatiste», avec la complicité de «l’entité sioniste et un Etat en Afrique du nord», en allusion au Maroc.

Le chef de la diplomatie a indiqué au média russe que «ce que fait Rabat est dangereux et inacceptable», pointant du doigt la coopération entre le Maroc et Israël, qui selon lui, constitue une «menace» contre la stabilité de son pays. Et d’affirmer, en jouant les Cassandres, que «l’occupation du Sahara occidental par le Maroc expose la région aux affres de l’inconnu».

Les déclarations accordées à une chaîne TV russe publique intervient deux jours après la réunion à Moscou entre Mikhail Bogdanov, envoyé spécial du président russe en charge du Moyen-Orient et des pays d'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères, et l’ambassadeur du royaume à Moscou, Lotfi Bouchaara. A cette occasion, les deux parties ont affirmé qu’ «il n’y a pas de refroidissement dans les relations maroco-russes».