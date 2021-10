Le roi Mohammed VI félicite El Othmani pour sa présidence du gouvernement

Le roi Mohammed VI a répondu à la lettre que lui avait adressée Saad-Eddine El Othmani, juste après la cérémonie de passation des pouvoirs avec Aziz Akhannouch, a annoncé ce samedi 23 octobre avec un brin de fierté l’ancien chef du gouvernement.

#المغرب تلقيتُ ببالغ الامتنان وجميل العرفان الرسالة الملكية التي أرسلها لي جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد نهاية مهامي الحكومية.

حفظ الله جلالة الملك، وأقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وحفظ المغرب وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن، ورفع عنا هذا الوباء. pic.twitter.com/EWhvk79VT2 — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) October 23, 2021

Dans sa missive, le souverain a salué «les efforts louables» consentis par l’ancien chef «pour s'acquitter pleinement de ses fonctions gouvernementales, avec dévouement, compétence et engagement sincère à servir les intérêts supérieurs de la patrie et des citoyens». Par ailleurs, Mohammed VI a assuré El Othmani qu’il bénéficie toujours de la «confiance et la bienveillance» royales.

Le monarque s’est dit «touché» par la lettre d’El Othmani «en raison des nobles sentiments qu'elle portait, pleins de fidélité au roi, de loyauté sincère envers la patrie et ses constantes sacrées».