Texas : Le meurtrier d’Adil Dghoughi finalement arrêté par la police

Le meurtrier d’Adil Dghoughi, le Marocain de 31 ans abattu dans sa voiture les vitres fermées, a enfin été arrêté par la police du compté de Caldwell au Texas. Selon les informations du bureau du shérif, relayées par The Daily Beast, le tireur de 65 ans a été arrêté pour meurtre après qu’un mandat ait été émis contre lui jeudi.

Terry Turner, qui revendique avoir tué Dghoughi en situation de légitime défense, s’est rendu de lui-même aux autorités ce vendredi et un jury populaire devrait décider dans les prochains jours de l’inculper ou non. Turner avait trouvé la voiture d’Adil «suspicieuse» alors qu’il s’était arrêté devant chez lui et l’a abattu de deux balles, une d'elle le touchant directement à la tête.

La famille d’Adil, qui demandait «la vérité» aux autorités, affirme qu'il n'était pas armé et que son stationnement résultait vraisemblablement du fait qu’il se soit perdu en rentrant chez lui. Si les circonstances précédant la mort d’Adil Dghoughi sont toujours inconnues, ses proches maintiennent qu’il ne se serait jamais comporté de manière belliqueuse ou menaçante.

Sa compagne, Sarah Todd a déclaré aux journalistes qu'elle était heureuse de voir le bureau du shérif «suivre la procédure comme il se doit» mais craint que l’arrestation ne soit qu’une manière de calmer les protestations provoquées par leur gestion de l’affaire.

Pour venir en aide à la famille de Dghoughi, une cagnotte a été mise en place et a déjà rassemblé plus de 27 000 dollars pour participer aux frais d’avocats et de détectives privés pour déterminer la vérité dans cette affaire.