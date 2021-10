Focus group «le pluralisme politique et culturel dans le presse nationale» samedi à Rabat

Le Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) organise un focus group, samedi à Rabat, sur le thème «Le pluralisme politique et culturel dans la presse nationale», avec la participation de représentants de la société civile et de journalistes professionnels. L’organisation de cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet «Advocating Freedom of Expression», mis en œuvre par le FMJJ en partenariat avec le National Endowment for Democracy (NED), selon un communiqué.

L'évènement met en lumières trois axes : «La couverture médiatique des élections du 08 septembre dans les médias marocains», «le pluralisme politique dans les médias publics : les limites et les problématiques» et «le pluralisme culturel dans les médias publics : les acquis et les défis».

L’objectif de cet atelier est de «recueillir le plus grand nombre de points de vue sur la question du pluralisme dans nos médias nationaux, dans la perspective d’élaborer une vision globale et complète qui sera présentée au Parlement, au gouvernement et aux institutions en rapport avec les médias», a indiqué le président du FMJJ, Sami El-Moudni.

«Cette perception renforcera toutes les publications de références concernant plusieurs aspects de la presse au Maroc produites, en amont, par le Forum», a-t-il ajouté, relevant que le FMJJ a l’intention de produire un document de plaidoyer ciblé en 2022, qui concernera diverses questions médiatiques, notamment le pluralisme politique et culturel dans la presse nationale et la réforme de la loi sur la presse et l’édition.

Fondée en mars 2017, le FMJJ est une organisation non gouvernementale émanation de la volonté de jeunes journalistes marocains de défendre la liberté de la presse, construire un cadre qui permet aux jeunes journalistes professionnels d’exprimer leurs aspirations et contribuer à la formation des journalistes pour leur permettre d’apporter une vision constructive de l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques concernant le secteur médiatique national.