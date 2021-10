Les recettes du tourisme appréciées de 223,3% au troisième trimestre

Les recettes touristiques se sont appréciées de 223,3% au titre des deux premiers mois du troisième trimestre de l’année (T3-2021), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Consolidées à une hausse de 15,2% au mois de juin 2021, ces recettes ont atteint 12,9 milliards de dirhams (MMDH) durant la période de juin à août 2021, après 4,8 MMDH un an plus tôt et 24,1 MMDH à la même période en 2019.

La même source précise qu’au terme des huit premiers mois de 2021, ces recettes se sont repliées de 17,6% en une année à 20,3 MMDH et de -61,5% par rapport à fin août 2019 après -74,1% à fin mai 2021.

Cette performance s’explique par la réouverture des frontières nationales à la mi-juin, conjuguée aux mesures exceptionnelles de l’opération Marhaba 2021 qui a engendré un accroissement à deux chiffres du nombre des arrivées touristiques à fin août 2021, après plus d’une année d’évolution négative sous l’impact de la crise Covid-19.

Pour ce qui est du flux des arrivées à destination du Maroc, le rapport relève un accroissement de 16,2%, pour s’élever à près de 2,5 millions d’arrivées, après 2,1 millions à fin août 2020 et 9,3 millions à fin août 2019, faisant passer la baisse de ces arrivées par rapport à leur niveau pré-crise de -77% à fin août 2020 à -73,3% à fin août 2021.

Au titre de la période allant de juin à août, le nombre d’arrivées s’est élevé à près de 2 millions contre 165 000 un an auparavant, pour une part des touristes étrangers de 28%, au lieu de 10,8% un an plus tôt.

S’agissant des nuitées, le rapport mentionne un volume avoisinant 5,6 millions de nuitées au terme des huit premiers mois de 2021, en légère baisse de 0,5% par rapport à fin août 2020 et de 67,2% par rapport à fin août 2019. Pour la période de juin à août 2021, leur nombre a augmenté de 218,6% comparativement à la même période de 2020, mais a reculé de 52,3% comparativement à celui de 2019.